Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başıboş köpek sorununa çözüm için ilk olarak büyükşehir statüsünde olmayan 51 ildeki sahipsiz hayvanlar haziran ayına kadar toplanacak. İkinci aşamada köpekler bakım ve sahiplendirme için ilgili belediyeye devredilecek. Son aşamada ise model, 30 büyükşehirde hayata geçirilecek.

Türkiye'de derin yaralara sebep olan başıboş köpek sorunun çözümü için 3 aşamalı yeni bir eylem planı devreye alınıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek sürecin ilk aşamasında büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde başıboş köpeklerin toplanmasına başlanacak.

KÖPEKLER HAZİRANA KADAR TOPLANACAK

Haziran ayına kadar bu 51 ildeki sokak köpeklerinin tamamının toplanarak oluşturulan yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Hayvanların burada kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve işaretleme işlemleri yapılacak. Bu işlemlerin ardından hayvanlar, çevresi güvenlik altına alınmış korunaklı doğal yaşam alanlarında barındırılacak. Buradaki çalışmalar valilikler ve il özel idareleri tarafından idare edilecek.

İKİNCİ AŞAMA BELEDİYELERE DEVİR

Toplama işlemleri ve ilk müdahaleler tamamlandıktan sonra, süreç belediyelere devredilecek. İl özel idareleri tarafından geçici olarak sürdürülen faaliyetler, gerekli altyapı tamamlandığında ilçe ve il belediyelerine aktarılacak. Belediyelerin bakım, izleme ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN AYRI TAKVİM

Planlamanın üçüncü aşaması ise büyükşehirleri kapsayacak. 51 ildeki uygulama tamamlandıktan sonra, benzer modelin 30 büyükşehirde de devreye alınması için çalışmalar başlatılacak. Bu illerde hayvan yoğunluğunun daha fazla olması nedeniyle, ayrı bir takvim ve daha geniş kapsamlı hazırlık süreci yürütülecek.

İlk uygulama Zonguldak'ta

Modelin ilk uygulama örneklerinden biri, Zonguldak'ta başlatılıyor. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projede, merkez ilçe Sofular Köyü'nde 15 bin metrekarelik alanda sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı bir tesis kuruluyor. Tesisin zemin tesviye çalışmaları tamamlandı, konteyner yapılar yerleştirildi,

Padok alanları oluşturuldu ve çevre güvenliği sağlandı. Tesisin 21 Nisan itibarıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Süreci yerinde görmek amacıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tesis sahasında incelemele de bulundu.