İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor

Türkiye'de derin yaralara sebep olan başıboş köpek sorunun çözümü için 3 aşamalı yeni bir eylem planı devreye alınıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 00:37, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 01:21
Yazdır
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başıboş köpek sorununa çözüm için ilk olarak büyükşehir statüsünde olmayan 51 ildeki sahipsiz hayvanlar haziran ayına kadar toplanacak. İkinci aşamada köpekler bakım ve sahiplendirme için ilgili belediyeye devredilecek. Son aşamada ise model, 30 büyükşehirde hayata geçirilecek.

Türkiye'de derin yaralara sebep olan başıboş köpek sorunun çözümü için 3 aşamalı yeni bir eylem planı devreye alınıyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek sürecin ilk aşamasında büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde başıboş köpeklerin toplanmasına başlanacak.

KÖPEKLER HAZİRANA KADAR TOPLANACAK

Haziran ayına kadar bu 51 ildeki sokak köpeklerinin tamamının toplanarak oluşturulan yaşam alanlarına bırakılması planlanıyor. Hayvanların burada kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve işaretleme işlemleri yapılacak. Bu işlemlerin ardından hayvanlar, çevresi güvenlik altına alınmış korunaklı doğal yaşam alanlarında barındırılacak. Buradaki çalışmalar valilikler ve il özel idareleri tarafından idare edilecek.

İKİNCİ AŞAMA BELEDİYELERE DEVİR

Toplama işlemleri ve ilk müdahaleler tamamlandıktan sonra, süreç belediyelere devredilecek. İl özel idareleri tarafından geçici olarak sürdürülen faaliyetler, gerekli altyapı tamamlandığında ilçe ve il belediyelerine aktarılacak. Belediyelerin bakım, izleme ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN AYRI TAKVİM

Planlamanın üçüncü aşaması ise büyükşehirleri kapsayacak. 51 ildeki uygulama tamamlandıktan sonra, benzer modelin 30 büyükşehirde de devreye alınması için çalışmalar başlatılacak. Bu illerde hayvan yoğunluğunun daha fazla olması nedeniyle, ayrı bir takvim ve daha geniş kapsamlı hazırlık süreci yürütülecek.

İlk uygulama Zonguldak'ta

Modelin ilk uygulama örneklerinden biri, Zonguldak'ta başlatılıyor. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projede, merkez ilçe Sofular Köyü'nde 15 bin metrekarelik alanda sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı bir tesis kuruluyor. Tesisin zemin tesviye çalışmaları tamamlandı, konteyner yapılar yerleştirildi,

Padok alanları oluşturuldu ve çevre güvenliği sağlandı. Tesisin 21 Nisan itibarıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Süreci yerinde görmek amacıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tesis sahasında incelemele de bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber