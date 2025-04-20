İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural

Tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumu teşvik eden Sağlık Bakanlığı, bu yönde özel sağlık kuruluşlarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, tıp merkezlerinde planlı, keyfi sezaryen doğuma izin verilmeyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 07:40, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 07:53
Yazdır
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı.

Yeni Yönetmelik ve Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.

Doğum Ünitesi Kurulacak

Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek. Doğum ünitesi giriş çıkışları kontrol edilebilir nitelikte ve genel sirkülasyondan uzak olmak üzere ameliyathaneye kolay ulaşılabilir konumda yapılacak. Doğum salonu en az 16 metrekare olacak.

Elektronik Kayıt Mecburi

Kayıtlar ve arşivler için günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunlu olacak.

Denetimler Sıklaştırılacak

Tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendirmek amacıyla tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılacak.

Cerrahi Birimi Kurulabilecek

24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak. Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

Yeni Tıbbi Uygulama

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber