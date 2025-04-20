Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza saat 00.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Bandırma yolunda meydana geldi. Bandırma'dan Erdek'e seyir halinde olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay yönetimindeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Kınay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çıkıp, ağaca çarptı. Tıp fakültesi öğrencisi devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Kınay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.