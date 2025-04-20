İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında başlayacağını açıkladı. Bugüne kadar 169 bin 921 başvuru aldıklarını belirten Bakan Göktaş, "En çok başvuru İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'dan geldi. Başvuruların yüzde 43'ü ilk çocuk için" dedi.

1 Ocak 2025'ten Sonra Doğanları Kapsıyor

Doğum yardımının 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsadığını hatırlatan Göktaş, "Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa tek seferde 5 bin lira verilecek. İkinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek verilecek. İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" diye konuştu.