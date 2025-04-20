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TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel gündemle toplanacak. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM Genel Kurulunca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üye için adayların belirlenmesi amacıyla ilk kez toplanacak. Komisyon, yapılan aday adaylığı başvurularını incelemek üzere Alt Komisyon oluşturulmasına karar verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 15:35, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 15:31
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TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te özel etkinlikler düzenlenecek. Kurtulmuş, yarın 30 ülkeden gelecek dünya çocuklarını kabul edecek. Aynı gün TBMM'de Çocuk Forumu gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulunda, 22 Nisan Salı günü 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek. Genel Kurul, 23 Nisan Çarşamba günü ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanacak. Özel gündemli oturuma TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak. Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek.

Genel Kurul, Kanun Tekliflerini Görüşmeye Devam Edecek

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasında Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklife göre de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek. Üst kademe kamu yöneticisi olarak atanacaklarda aranan hizmet süresi hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edecek. Komisyon bu hafta, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının bilanço ve netice hesaplarını görüşecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ile Ankara Üniversitesi yetkililerini dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Afyonkarahisar Çocuk Hakları İl Komitesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM Genel Kurulunca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üye için adayların belirlenmesi amacıyla ilk kez toplanacak. Komisyon, yapılan aday adaylığı başvurularını incelemek üzere Alt Komisyon oluşturulmasına karar verecek. Bunun üzerine de Alt Komisyon, belirlenecek süre içerisinde raporunu hazırlayarak Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, daha sonra yeniden toplanarak 5 üyelik için belirlediği 15 adayı Genel Kurula bildirecek. Genel Kurulda da bu adaylar arasından HSK'ye 5 üye seçilecek.

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