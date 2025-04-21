Eski Milletvekilinin Oğlu Annesini Öldürdü

Eski vekil Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söyledi. Cinayetten önce yaptığı da ortaya çıktı.

İzmir'de Cinayet: Eski Milletvekilinin Eşi Öldürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evin İçinden Gelen Silah Sesi

Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğul Tutuklandı

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları Can Işıklar (28), gözaltına alındı. Bilgisayar mühendisi olan Can Işıklar'ın ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olaydan Önce Alkollü Araç Kullanımı

Öte yandan, olaydan önce C. Işıklar'ın alkollü olarak kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine şüphelinin annesiyle tartıştığı, tabancayla ateş edilmesi sonucu Gülay Işıklar'ın vurulduğu belirtildi.

Fehmi Işıklar Kimdir?

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkan vekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.