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Yeni Hedef: İstanbul Havalimanı'nda Dörtlü Pist

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, perşembe günü başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun ardından yeni hedefin "eş zamanlı dörtlü bağımsız pist" olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 14:26, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 14:28
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Yeni Hedef: İstanbul Havalimanı'nda Dörtlü Pist

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü icra edilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi. İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun açıklamaları da aktarılan videoda yeni hedefin dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğu kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda Geleceğe Yönelik Planlar

Selamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasındayken paralel operasyonlar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi: "Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır."

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