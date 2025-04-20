DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz." denildi.

Spekülatif Haberler

Bu konuda partimiz ve kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. "Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanı ile Görüşme

Ayrıca Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları ve Pervin Buldan'ın hastane yoğunluğu nedeniyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.