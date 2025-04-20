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Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Cengiz Çelik, çarşamba günü başlayacak sağanak yağışların hafta sonuna kadar süreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinde kalacağını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 15:14, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 15:19
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Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor

Yurdun tamamında çarşamba gününden itibaren sağanak etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve salı günü yurdun kuzeydoğu bölgelerinde yağış beklendiğini, salı akşam saatlerinde Ege'de yağış geçişi olacağını söyledi. Çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını aktaran Çelik, Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış etkili olacak. dedi.

Çelik, yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların 1 hafta boyunca devam edeceğini ifade etti. Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba gününden itibaren başlayacağını, yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacağını bildiren Çelik, sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını, mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. diye konuştu.

İstanbul'da ise perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğine dikkati çeken Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredeceğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de salı akşam saatlerinde yağış geçişi beklendiğini, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğini ve sıcaklıkların 1 hafta boyunca 25 derece civarında olacağını kaydetti.

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