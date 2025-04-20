Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın Üstün Başlangıcı

Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.

🏆 11. KEZ TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ ŞAMPİYONU GALATASARAY FUZUL 🟨🟥 pic.twitter.com/3qIjKruce3 Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 20, 2025

Maçın Gidişatı ve Sonuç

Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.