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Hatay'da 31 yıllık eşini baltayla öldüren koca tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Ahmet Sönmez, eşi Zeynep Sönmez'i tartışma sonrası baltayla öldürdü. Sönmez tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 15:58, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 16:00
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Hatay'da 31 yıllık eşini baltayla öldüren koca tutuklandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez'i (57) boynuna baltayla vurarak öldüren Ahmet Sönmez (61) tutuklandı. Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı.

Olay Yeri İncelemesi ve Gözaltı

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın Detayları ve Sonrası

Balta bahçede bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini öldürdüğünü söyledi. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Sönmez'in cenazesi Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Sönmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiftin, yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi.

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