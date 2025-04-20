"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 90 tutuklama
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 94 kişi yakalandı, 90'ı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 21:05, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 21:39
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi."