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Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 150 sporcu katıldı

Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 150 sporcu katıldı. Dereceye girenlere para ödülleri verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 21:15, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 21:17
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Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 150 sporcu katıldı

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 3. Satranç Turnuvası, 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Stadı'nda Doğu Pediatri Derneği ve bir ilaç firması iş birliğiyle düzenlenen turnuvada, 10-16 yaş ve açık kategorilerinde dereceye giren sporculara para ödülü verildi.

10 yaş ve altı kategorisinde Aren Andiç birinci, Melik Arda Tini ikinci, Muhammed Çakmak üçüncü, Ahmet Assur Ateş dördüncü oldu. 16 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Muhammed Doruk Öztepeli, ikinciliği Derin Dara Sabuncu, üçüncülüğü Mir Baran Esen, dördüncülüğü Edip Hazar elde etti. Açık kategoride birinci Yunus Orak, ikinci Ahmet Öztekin, üçüncü İbrahim Tofan, dördüncü Mehmet Metin Öztekin oldu.

Yarışmada en iyi kız sporcular ise 10 yaş ve altı kategorisinde Zelal Ok, 16 yaş ve altı kategorisinde Semanur Baran, açık kategoride Beritan Asmin Orak seçildi.

Turnuvanın Amacı ve Önemi

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Çocukların biyopsikososyal anlamda tam bir iyilik halinde olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Asena, şöyle konuştu: "Satranç, çocuklarımızın her iki beyin küresini kullanmaları, okuma becerilerini geliştirmesi, hafızayı derinleştirmesi adına, IQ seviyelerini geliştirmesi adına önem verdiğimiz bir spor dalı. Verdiğimiz önemden dolayı bu sporumuzu geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenli bir şekilde Diyarbakır'da satranç turnuvasını düzenliyor olacağız. Bugün Diyarbakır'da heyecan dolu bir gündü. Öğrencilerimiz ter döktü. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı gelecek."

Turnuvanın Katılımcıları ve Başarıları

17 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın başhakemi Mehmet Ali Ekinci de sporcuların yarışma esnasında birbirlerini tanıma fırsatı da bulduklarını belirterek, kentte güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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