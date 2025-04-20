Galatasaray'ın kalan maçları: 5 maçı kazanırsa şampiyon!

Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray'ın kalan maçları: 5 maçı kazanırsa şampiyon!

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı ikili averajda üstünlük sağladı. İşte 2024-2025 sezonunda kalan maçlar ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 21:53, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 21:55
Yazdır
Galatasaray'ın kalan maçları: 5 maçı kazanırsa şampiyon!

Ezeli rekabetini devam ettiren Galatasaray, Bodrum FK'yı yenerek zirve yarışında kritik bir 3 puan daha kazanmayı başardı. Rakibi Fenerbahçe ile ikili averajda öne geçen sarı-kırmızılılar, kalan 6 maçlarını da kazanmaları durumunda peş peşe üçüncü kez şampiyon olacaklar. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda karşılaşacağı rakipler kimler?

Galatasaray'ın 2024-2025 Sezonu Kapanış Karşılaşmaları

Sarı-kırmızılılar, sezonun son bölümünde şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. İşte kalan maçlar ve rakipler:

Zorlu Maratonun Başlangıcı: Deplasman ve İç Sahada Çekişmeli Maçlar

  1. 33. HAFTA: EYÜPSPOR (D)
  2. 34. HAFTA: SİVASSPOR (E)
  3. 35. HAFTA: TRABZONSPOR (D)
  4. 36. HAFTA: KAYSERİSPOR (E)
  5. 37. HAFTA: GÖZTEPE (D)
  6. 38. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (E)

Galatasaray'ın kalan maçları, içerisinde zorlu deplasman karşılaşmalarını da barındırıyor. Takımın nasıl bir strateji izleyeceği ve fiziksel kondisyonları bu süreçte büyük önem taşıyacak. Tüm futbolseverlerin gözü kulağı, bu sezon sonunda kimin şampiyon olacağına ilişkin bu heyecanlı yarışta.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber