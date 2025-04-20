Galatasaray'ın kalan maçları: 5 maçı kazanırsa şampiyon!

Ezeli rekabetini devam ettiren Galatasaray, Bodrum FK'yı yenerek zirve yarışında kritik bir 3 puan daha kazanmayı başardı. Rakibi Fenerbahçe ile ikili averajda öne geçen sarı-kırmızılılar, kalan 6 maçlarını da kazanmaları durumunda peş peşe üçüncü kez şampiyon olacaklar. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda karşılaşacağı rakipler kimler?

Galatasaray'ın 2024-2025 Sezonu Kapanış Karşılaşmaları

Sarı-kırmızılılar, sezonun son bölümünde şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. İşte kalan maçlar ve rakipler:

Zorlu Maratonun Başlangıcı: Deplasman ve İç Sahada Çekişmeli Maçlar

33. HAFTA: EYÜPSPOR (D) 34. HAFTA: SİVASSPOR (E) 35. HAFTA: TRABZONSPOR (D) 36. HAFTA: KAYSERİSPOR (E) 37. HAFTA: GÖZTEPE (D) 38. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (E)

Galatasaray'ın kalan maçları, içerisinde zorlu deplasman karşılaşmalarını da barındırıyor. Takımın nasıl bir strateji izleyeceği ve fiziksel kondisyonları bu süreçte büyük önem taşıyacak. Tüm futbolseverlerin gözü kulağı, bu sezon sonunda kimin şampiyon olacağına ilişkin bu heyecanlı yarışta.