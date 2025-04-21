21 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları
21 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ülkelerden gelen dünya çocuklarını kabul edecek, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile görüşecek.
(TBMM/10.30/12.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, ÇASGEM Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi Seminer Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kilis/10.30/11.30/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım Diplomasisi Forumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi ve mart ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir ziyareti kapsamında temaslarına devam edecek ve Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.
(Cezayir)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasındaki "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.
(Ankara/13.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçıyla tamamlanacak.
(Antalya/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor müsabakasıyla sona erecek.
(Iğdır/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom ile TOFAŞ karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 şampiyonluk etabında ikinci maçlar oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Bursa/14.00/Muğla/17.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında ikinci maçlar yapılacak. Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Trabzon/15.00/Giresun/17.00)
6- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Kırgızistan, Lüksemburg, Güney Afrika ve Türkmenistan'ın katılımıyla Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Organizasyonun ilk gününde Kırgızistan-Güney Afrika, Bosna Hersek-Türkmenistan ve Lüksemburg-Türkiye maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/16.30/20.00)