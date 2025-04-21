TBMM'de çocuklar için 'yapay zeka' temalı etkinlikler düzenlendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Meclis Bahçesi'nde etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerinin bu yıl ki teması "yapay zeka" oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 16:36, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 16:37
Çocuklar "yapay zeka" teması kapsamında; gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gelişmiş robotlarla tanışan çocuklar bayram nedeniyle çok mutlu olduklarını ve etkinlikler kapsamında çok eğlendiklerini ifade etti. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında devam edecek.