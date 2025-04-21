Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 07:33, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 07:42
Yazdır
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Edirne: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kırklareli: 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Denizli: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Muğla: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adana: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Burdur: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Ankara: 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Karabük: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Amasya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Samsun: 16°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Erzurum: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kars: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Malatya: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • Adıyaman: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Diyarbakır: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Gaziantep: 28°C - Parçalı ve az bulutlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber