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Sınavsız Yönetici Atamalarında Örnek Uygulama Sürüyor!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından sınavsız yönetici atamalarında başlatılan örnek uygulama kararlılıkla sürdürülüyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 14:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 10:19
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Sınavsız Yönetici Atamalarında Örnek Uygulama Sürüyor!

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin en büyük keyif aldığı hakların başında "varsa" huzur hakkından sonra "takdir hakkı" gelmektedir. Yasal mevzuatın birçok konuda sınırlandırdığı işlemlerde takdir hakkının geniş olduğu atamalar yöneticilerin en hoşlanarak attığı imzadır desek abartmış olmayız.

Çoğu zaman, takdir hakkının getirdiği özgürlük yöneticileri kısa süreli mutlu etse de, ileriki süreçte istişareye ve ölçme yöntemi kullanmadan yapılan atamaların başarısızlıkla sonuçlanması dert sahibi ise önce yöneticide, değilse bütün kurumsa büyük hasarlar bırakmaktadır.

İşte bu durumlara farklı bir bakış açısı getiren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) üç dönemdir takdir hakkına dayalı sınavsız yönetici atamalarında birçok kuruma örnek gösterilebilecek bir yöntem uyguluyor.

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 20/d maddesine göre en az lisans mezunu olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yeterli hizmet süresine taşıyan herkesin "takdir hakkına" dayalı olarak atanabileceği Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarına Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi belirli hizmet süresi, yazılı sınav şartı ve peşine sözlü mülakat uygulaması yaparak hakkaniyeti sağlamaya çalışıyor.

En önemlisi ise, kurumda birçok hizmet eden kişi varken, dışarıdan atama yapılmasının önünü kesiyor!

İlgili üniversite, söz konusu uygulamanın üçüncüsü için yeniden duyuruya çıkarak 2025-2026 yılları içerisinde akademik birim sekreterleri için bir havuz oluşturmayı amaçlamaktadır. Yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonrası adayların hazır bulunuş düzeyleri belirlenecektir.

Atamaya yetkili amir olarak üç dönemdir "takdir hakkını" önce yazılı sınava ve sonrasında sözlü mülakata emanet eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL'ı ilkeli duruşundan dolayı tebrik ve takdir ediyor, diğer yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.



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