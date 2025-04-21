Bakan Yumaklı'dan Zirai Don Açıklaması

Bakan Yumaklı, zirai don olayının stratejik ürünler üzerinde ciddi bir etki yaratmadığını belirtti. Özellikle hububat, baklagil ve yağlı tohumların bu durumdan çok etkilenmediğini ifade etti. Yumaklı, tarım sigortası olan çiftçilerin hasar tespitinden sonra ödemelerinin hemen yapılacağını açıkladı. Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel konulara dair soruları yanıtladı.

Zirai Don Etkileri ve Destekler

Yumaklı, zirai donun etkilediği 34 ildeki 16 meyve çeşidini sıraladı. Kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma gibi meyvelerin bazıları %10, bazıları ise %60 oranında zarar gördü. Malatya'da kayısının daha fazla etkilendiğini belirten Yumaklı, hasar tespiti için fiziki şartların sağlanması gerektiğini vurguladı. Fiziki şartlar uygun olmadığında hasar tespiti yapılamayacağını belirtti.

Sigortalı Çiftçilere Destek

Zarar gören çiftçilere yönelik destekler konusunda Bakan Yumaklı, "Hububat, baklagil, yağlı tohumlar gibi stratejik ürünler çok etkilenmedi, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Elbette tarım sigortası olanların hasar tespitinden sonra paraları hemen verilecek." dedi. Sigortası olmayan çiftçiler için ise Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar adına Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığını belirtti. Zarar gören mahsulün üretimi için yapılan harcamaların hasar oranında karşılanacağını ifade etti.

Fındık Üretiminde Artış ve Coğrafi Zorluklar

Yumaklı, Türkiye genelinde fındık üretiminin %10 arttığını ancak DOKAP bölgesinde coğrafi koşulların üretimi zorlaştırdığını söyledi. Özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon'da genişleme alanlarının kısıtlı olduğunu belirtti. Yaşlı bahçelerin yenilenmesi sürecinin devam ettiğini ancak beklenilen hızda ilerlemediğini açıkladı.

Üretim ve Verim Konusundaki Çalışmalar

Giresun'da bulunan bir enstitünün geliştirdiği çeşitlerle üreticilerin teşvik edildiğini belirten Yumaklı, verim düşüşünün aflatoksinle ilgili olmadığını söyledi. Türkiye genelinde 2020 yılında 665 bin ton fındık üretildiğini, bunun 283 bin tonunun ihraç edildiğini ve 1,9 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı. 2024 yılında ise 717 bin ton fındık üretilmiş ve 324 bin tonu ihraç edilerek 2,6 milyar dolarlık gelir sağlanmış olduğunu belirtti.