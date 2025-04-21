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Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar

Türkiye, enerji ithalatını azaltmak için petrol ve gaz üretim kapasitesini artırıyor ve yeni rezervler keşfediyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 09:42
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Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında ithalatı azaltmaya yönelik neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirterek, "Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatını düşürecek, dolayısıyla üretimimizi artıracak faaliyetler içindeyiz." dedi. Ekonomi Yönetimi, Giresun'da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enerji Politikası ve Keşif Çalışmaları

Bakan Bayraktar, enerji politikası kapsamında petrol ve gaz aramacılığı konusunda çok yönlü ve katmanlı bir süreç yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de Gabar 80 bin varillere geldi. Bizim Türkiye'de yurt içi üretimimiz 130 bin varilleri aşmış durumda. Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük günlük üretimle ikinci fazın üretimine, yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz. Gabar ve Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan üretimi arttırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor."

Yeni Ortaklıklar ve Anlaşmalar

Geçen ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ABD'de bir anlaşma imzalayarak, Diyarbakır'daki 4 sahada uzun vadeli strateji kapsamında yer alan konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretime yönelik bir ortaklık kurduğunu anımsatan Bayraktar, "2025 yılı içerisinde değerlendirme ve sahaya girip sondajlara başlayacağımız bir süreç yaşayacağız." dedi. Ayrıca Diyarbakır'da petrol, Trakya'da gaz prospektinin olduğu bir arama programı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Uluslararası İşbirlikleri

Bayraktar, Türkiye'nin dışarıda da petrol ve doğalgaz aramacılığında çok aktif olacağını belirterek, hedeflerinin başta Azerbaycan ya da Hazar havzası coğrafyası olduğunu söyledi. Somali offshore'unda 3 bloğa, karada 3 blok ilave ettiklerini ve sismik veri toplama çalışmalarının mayıs sonunda biteceğini ifade etti. Bulgaristan ekonomik bölgesinde bir blok için anlaşma imzalanacağını ve Pakistan devlet şirketi ile Pakistan açık denizlerinde arama yapmak üzere bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

LNG İşbirlikleri ve Ticaret

Bayraktar, enerji alanında ithalatı azaltmaya yönelik neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirterek, "Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatını düşürecek, dolayısıyla üretimimizi artıracak faaliyetlerin içindeyiz." dedi. Kaynakları çeşitlendirerek mevcut ithalatı da düşürmeyi hedeflediklerini ve özellikle LNG alanında işbirliklerinin artabileceğini belirtti. Türkmenistan'ın buna önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

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