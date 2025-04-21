Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

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