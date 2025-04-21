Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 12'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 09:48, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 09:49
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-8" tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 28'i Afganistan, 1'i İran uyruklu, 12'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.