Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 142 bin 999,50 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 376 bin 764,21 lira, işlem miktarı ise 386,24 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 841 milyon 039 bin 780,67 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart TL/KG ve Dolar/Ons Bilgileri

Önceki Kapanış: 4.142.999,50 TL / 3.329,00 Dolar

4.142.999,50 TL / 3.329,00 Dolar En Düşük: 4.212.000,00 TL / 3.437,00 Dolar

4.212.000,00 TL / 3.437,00 Dolar En Yüksek: 4.250.000,00 TL / 3.440,00 Dolar

4.250.000,00 TL / 3.440,00 Dolar Kapanış: 4.238.900,00 TL / 3.440,00 Dolar

4.238.900,00 TL / 3.440,00 Dolar Ağırlıklı Ortalama: 4.222.898,02 TL / 3.438,87 Dolar

İşlem Verileri

Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.626.376.764,21

1.626.376.764,21 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 386,24

386,24 Toplam İşlem Adedi: 32



