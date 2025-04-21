Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Heyecanı Başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, Konyaspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe arasında oynanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 10:13, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 10:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, yarın ve perşembe günü oynanacak. Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:
- Yarın: 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 24 Nisan Perşembe: 20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)