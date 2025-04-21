Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 15:08, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 15:09
Yazdır
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı

MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, bugün başlayan ve 5 Mayıs saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemleri, "başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.

Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımına göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber