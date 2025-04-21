Trabzon'da 25 Araçlık Zincirleme Kaza: 12 Yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç birbirine girdi. İlk belirlemelere göre kazada 12 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni belirlenemedi

Olay, sabah saat 08.00 civarında köprülü alt geçitte gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen kazaya çok sayıda aracın karıştığı öğrenildi. Yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşandı. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu nedeniyle trafik akışı durma noktasına gelirken, kaza yapan araçların kaldırılması için bölgede çalışma başlatıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.