Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybetti. Vatikan'dan yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa'nın sabah 07.35'te Casa Santa Marta'daki konutunda yaşamını yitirdiği ifade edildi.Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanı **Papa Francis** 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis'in Seçilme Süreci

13 Mart 2013'te 115 kardinal arasından papa olarak seçilen Papa Francis, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney yarımküre'den seçilen ilk papa olmuştu.

Yeni Papa Nasıl Belirlenecek?

Yeni Papa, Roma Katolik Kilisesi'ni yönetmek üzere, **papalık** adı verilen bir prosedürle belirleniyor. Sadece 80 yaşın altındaki kardinallerin oy kullandığı seçim Vatikan Sarayı'nın Sistine Şapeli'nde gerçekleşiyor.

Şapele girerken tüm kardinal seçmenler gizlilik yemini ediyor ve gizli oylama yapılıyor.

Yeni bir papa seçmek için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Bu eşiğe ulaşıldığında, yeni seçilen papa seçimini onaylıyor ve papalık adını seçiyor.

Daha sonra seçimi, şapelin çatısından beyaz dumanla duyuruluyor. Siyah duman ise o gün çoğunluğa ulaşmadığını gösteriyor. Son olarak, kıdemli kardinal diyakoz, St. Peter Bazilikası'nın balkonundan Latince **"Habemus papam"** ("Bir papamız var") bildirisiyle yeni papayı duyuruyor.