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Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "1+1 Sistemi Çalıştayı"nın ardından kamu personel sistemine yönelik önerileri içeren kapsamlı bir raporun ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 11:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 11:45
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Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "1+1 Sistemi Çalıştayı"nın ardından konuya ilişkin süreci birçok kurumla paylaştıklarını belirtti.

1+1 Sistemine İlişkin Detaylar Görüşüldü

Çalıştayın ardından sürecin takipçisi olduklarını belirten Kaya, 'Bu süreci Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla görüşüyoruz dedi.

Görüşmelerde 1+1 sistemine ilişkin detayların masaya yatırıldığını vurgulayan Kamu Birliği Konfederasyonu Başkanı Kaya, 'Sistemin kamu hizmeti kalitesine ve çalışanın memnuniyetine katkı sağlayacak bir düzenleme olması yönünde çalışmalar yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Ayrıca farklı siyasi parti temsilcileriyle de temasa geçtiğini ifade eden Kaya, Önerinin siyasi ve toplumsal zeminde daha geniş yankı bulması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Teknik Değerlendirme Süreci Başladı

Söz konusu raporun, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan teknik kurullar tarafından incelenmeye başlandığının altını çizen Kaya,'Sistem önerisinin uygulanabilirliği, yasal zeminleri ve kamu hizmetine potansiyel etkileri detaylı biçimde değerlendiriliyor' ifadelerini kullandı.

'İş Yükü Dengesi ve Çalışan Memnuniyeti Konusu Masada

Çalıştay sonrasında kamu çalışanlarından elde edilen geri bildirimler de rapora dahil edildiğini hatırlatan Kaya, 'İş yükü dengesi, verimlilik ve çalışan memnuniyeti gibi konuların ön plana çıktığı değerlendirme sürecinde, önerinin hem teorik hem de pratik boyutlarıyla kamu yönetimine katkı sunmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Kamuoyunun Gözü Nihai Kararda

1+1 sistemi ile ilgili sürecin, teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağını ifade eden Kaya, 'Kamuoyunun beklentisi ise yapıcı ve kalıcı reformların gecikmeden hayata geçirilmesi yönündedir' açıklamasında bulundu.

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