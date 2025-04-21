Tarım Girdi Fiyat Endeksi En Düşük Seviyede

Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarım Girdi Fiyat Endeksi En Düşük Seviyede

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 28,92, aylık yüzde 2,35 artarak Haziran 2023'ten sonraki en düşük seviyesini gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 22:50, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 22:54
Yazdır
Tarım Girdi Fiyat Endeksi En Düşük Seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta önceki aya kıyasla yüzde 2,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,78 yükseldi. Böylece yıllık Tarım-GFE, son 20 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Endeks, Haziran 2023'te yüzde 23,59 değerini almıştı.

Ana Gruplar ve Endeks Değişimleri

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,4, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,8 yükseliş görüldü.

Alt Gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Şubatta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 16,07 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 20,65 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 52,51 ile veteriner harcamaları, yüzde 47,57 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti.Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Şubatta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,1 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 1,16 ile binalar olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 3,43 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber