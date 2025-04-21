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DEM Parti Heyeti'nden İmralı görüşmesi sonrası açıklama

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı Adası'na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, "Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 21:17, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 22:03
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Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmralı görüşmesinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü belirten Buldan, "Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu." dedi.

Buldan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili çıkan tüm haberleri takip ettiğini, çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini ifade ederek, "Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da önemle çizdi." diye konuştu.

Pervin Buldan, açıklamasının ardından terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Sırrı Süreyya Önder'e hitaben gönderdiği mesajı okudu.

Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur; Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Mecliste kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır.

Önder, böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur. En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir. Ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebilendir. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."

Buldan, mesajı okuduktan sonra, "Bir kez daha İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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