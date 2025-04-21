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KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43. maddesi kapsamında yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesi üzerine yaptığı başvuruda, başvuran lehine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 12:46, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 12:52
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KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı

KDK, 19 Eylül 2024 tarihli tavsiye kararında, başvuranın doğum sonrası çocuğuyla yeterince ilgilenemediği gerekçesiyle yarı zamanlı çalışma talebinin, ilgili idare tarafından "usul ve esasların belirlenmemesi" gerekçesiyle reddedilmesini hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

İdare: Usul ve esaslar belirlenmediği için talep reddedildi

Başvuru sahibi, 20 Şubat 2021 tarihinde doğan çocuğuna daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla yarı zamanlı çalışma talebinde bulunmuştu. Ancak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Kanun'un Ek 43. maddesindeki düzenlemeye rağmen usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmemesi nedeniyle işlem yapılamayacağını belirterek talebi reddetti.

KDK: Yedi yıldır düzenleme yapılmadı, idarenin gerekçesi yeterli değil

KDK tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili kanun hükmünün 2016 yılında yürürlüğe girmesine karşın, aradan geçen yedi yıla rağmen uygulamaya ilişkin yönetmeliğin yayımlanmadığı vurgulandı.

Kararda, kanunda yer alan hükümlerin doğrudan uygulanabilir nitelikte olduğu, idarelerin yalnızca düzenleyici işlem eksikliğini gerekçe göstererek anayasal ve yasal hakların kullanımını engelleyemeyeceği belirtildi.

Kamu Denetçiliği ayrıca, bu konuda daha önce verilmiş mahkeme kararlarına ve emsal teşkil eden önceki tavsiye kararlarına da atıfta bulundu. Uygulamanın fiilen mümkün olduğu, düzenlemenin yalnızca çerçeve niteliğinde olduğu ifade edildi.

Talebin reddi hukuka uygun bulunmadı

KDK, başvuranın 657 sayılı Kanun'un Ek 43. maddesi çerçevesinde yarı zamanlı çalışmadan yararlandırılmasını talep etmesinin hukuken geçerli olduğunu, idarenin ise bu talebi yalnızca düzenleme eksikliğine dayanarak reddetmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını bildirdi.

Tavsiye: 30 gün içinde işlem yapılmalı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı karar sonucunda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, başvuranın yarı zamanlı çalışma talebinin karşılanması yönünde tavsiyede bulunuldu. Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından işlem tesis edilmemesi halinde, başvuran için idari yargı yolu açık olacak.

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