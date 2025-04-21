Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü

Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı ve seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.'yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

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