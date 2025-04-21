988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat X sosyal medya hesabından 'Bakanlığımıza katılacak Yeni Çalışma Arkadaşlarımız Belli Oldu' başlığıyla sözlü sınav tarihlerini duyurdu.

Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mart 2025'te duyurduğumuz 988 kişilik personel alımı başvuru süreci tamamlandı ve yeni görevlerine başlayacak çalışma arkadaşlarımız belli oldu! Bugün, başvurduğu kadro/pozisyona yerleşen yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte Gümrük Muhafaza Memuru ve Muayene Memuru olabilmek için sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adaylarımızın sözlü sınav tarihlerini ilan edeceğiz. Sözlü sınavlar, 5-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yeni çalışma arkadaşlarımıza başarılar diler, başvuruda bulunan herkese teşekkür ederim. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

SÖzlü Sınav Tarihleri Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bu büyük personel alımı kapsamında, sınav süreci başarıyla tamamlanan adaylar şimdi sözlü sınavlara hazırlanıyor. Sözlü sınavlar, 5 Mayıs - 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak ve adaylar, başvurdukları pozisyonlar için mülakatlara katılacak.

Adaylar, sınav yerleri ve saatleriyle ilgili detayları Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.