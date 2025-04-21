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Bakan Kacır: Uzayda İddiamızı Güçlendireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hizmete alınan Türksat 6A'nın uzaydaki bilgi birikiminin göstergesi olduğunu belirterek, "Türksat 7A ile yüksek çözünürlüklü gözlem gerçekleştirecek, yeni nesil takım uydularımız İmece-2 ve İmece-3 ile uzayda iddiamızı güçlendireceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 15:36, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 15:37
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Bakan Kacır: Uzayda İddiamızı Güçlendireceğiz

Türksat 6A Hizmete Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, son 22 yılda AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara, AR-GE personeli sayısını 29 binden 291 bine çıkardıklarını söyledi. Bugün 106 teknoparkta 11 bin 500'den fazla teknoloji girişiminin, sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezinin yenilikçi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 'Kritik Teknolojilerde Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu. Kacır, bir zamanlar geleceğin teknolojisi olarak görülen insansız hava araçlarında elde ettikleri başarıyla bazı ülkelerin 10 milyarlarca dolarlık yatırımla 10 yıllar içinde edindikleri havacılık kabiliyetlerini çok daha kısa sürede aşmayı başardıklarını kaydetti. Türkiye için benzer bir fırsat penceresinin uzay teknolojilerinde mevcut olduğunu vurgulayan Kacır, son 20 yılda fırlatma maliyetlerinde yaşanan hızlı düşüşün, uzay çalışmalarını birkaç ülkenin tekelinden çıkardığını dile getirdi.

84 Ekipman Yerli İmkanlarla Üretildi

Uzayın artık daha fazla ülkenin söz sahibi olabildiği, tarımdan sağlığa, haberleşmeden bilgi teknolojilerine farklı alanlarda yeni buluşların hızla yaygınlaştığı bir alana dönüştüğüne dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti: "Son 22 yılda uzay bilimi ve teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirdik. Kendi uydularını geliştirebilen, test edebilen ve üretebilen bir ülke konumuna eriştik." Uydu teknolojilerinde yerlileşme ve millileşme çabalarımızın eseri gözlem uydumuz Göktürk-2, 12 yıldır uzaydaki gözümüz olarak görev yapıyor. Göktürk-2'de elde ettiğimiz çok yönlü kabiliyetleri, metre altı çözünürlüklü milli gözlem uydumuz İmece ile taçlandırdık. Pek çok bileşenini milli olarak geliştirdiğimiz İmece uydusuyla dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alabiliyoruz. Kacır, yaklaşık 600 kilogram olan ve 600 kilometre yörüngede görev yapan yer gözlem uydularından sonra çıtayı yükselttiklerini belirterek, "36 bin kilometre yer sabit yörüngede görev yapacak 4 bin 250 kilogramlık haberleşme uydusu ile kabiliyetlerimizi bir üst lige taşıdık."

Uzayda İddiamızı Sürdüreceğiz

Bakan Kacır, Türkiye'de bugüne kadar ürettikleri en yüksek değere sahip teknoloji ürünü Türksat 6A'nın yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında bugün TÜRKSAT'ın işletmesi için hazır durumda olduğunu dile getirdi. Uydu çalışmalarında tarihi bir dönemeç niteliğindeki bu projenin ardından yeni atılımları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Kacır, şöyle konuştu: "Tarihimizin en büyük bütçeli teşvik programı HIT-30 ile uzay teknolojilerinde yatırımları destekliyoruz." Rekabet Öncesi İşbirliği Programı'mızda yakın yörünge uydularının üretiminde kabiliyetlerimizi geliştirecek Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrımız büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde uydu geliştirme alanında kamudaki kapasiteyi tek çatı altında toplayacağız. Küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız.

Uzay Teknoparkı Açılacak

Kacır, kendi mühendisleri ve bilim insanlarının geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracıyla Ay'a erişeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin uzaydaki vizyonunu ortaya koyan, Türkiye Uzay Ajansımız ile sürdürdüğümüz Milli Uzay Programı doğrultusunda güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin yerini uzayda tahkim edeceğiz." Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla yürüttü. Tuva Cihangir Atasever, 7 deney icra ettiği yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Milletimizin büyük heyecanla takip ettiği uzay bilim misyonlarımız, milyonlarca gencimize ilham kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarına teknoloji tedarik eden ülkelerden biri olacağız.

Yeryüzü Tarihi Bir Kırılmanın Eşiğinde

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet adına hep zor, vizyoner ve yenilikçi olana talip olduğuna işaret ederek, "Başaramazsınız diyenlere aldırış etmeksizin, Türk milletinin evlatlarına güvendiniz, sahip çıktınız." Yıllarca heyecanları kırılmış, hayalleri sindirilmiş Türk gençlerinin önlerindeki engelleri siz kaldırdınız. Türkiye'de bir özgüven devrimi inşa ettiniz. Şimdi, yeryüzü tarihi bir kırılmanın eşiğinde. Küreselleşme ve ticarette liberalleşme ezberleri yerini korumacılığa bırakıyor. Teknolojik yetkinlik yarışının, artık jeopolitik bir mücadeleye, bir 'teknoloji savaşına' dönüştüğü sır değil.

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