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Başkentte toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 15:44, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 15:53
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Başkentte toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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