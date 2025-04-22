Sağlık Yönetimi Mezunları bu ilana başvurabilmeli!

Üniversiteler tarafından ilan edilen akademik/idari kadroları çoğu zaman kişiye özel oldukları için gündem ediyoruz. Bazen de bu kadrolarda ilgili programa uygun mezunlara yer verilmediğine dikkat çekiyoruz.



Bunlar bizim görevimiz değil elbette ancak, üniversitelerin ilanlarını denetleyen bir mekanizma olmadığı için birisinin aleni yanlışlara dur diyemese de en azından "bir de buraya bakın" diyebilmesini kıymetli buluyoruz.



Aşağıdaki görselde gördüğünüz üzere, Ege Üniversitesi tarafından 21 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sağlık yönetimi alanında akademik çalışma yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az üç yıl eğitim- araştırma hastanesinde çalışma deneyimine sahip olmak." Şartı aranmaktadır.



Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarının temelinde yer alan dersleri verebilecek yetkinliklerin neredeyse tamamı Sağlık Yönetimi lisans ve tezli yüksek lisans mezunlarında bulunmaktadır. Nitekim, ilgili üniversite Kamu Hukuku tezli yüksek lisans şartına ek olarak başvuracak adaylarda "Sağlık Yönetimi alanında çalışma yapmış olmak şartı aramaktadır.



Halbuki, bu konuda çerçevesi çizilmeyen bir çalışma aramak yerine ilgili alanda dört yıl lisans ve üstüne en az iki sene yüksek lisans eğitimi görmüş adaylara başvuru şansı vermek, daha nitelikli adayların başvurmasına vesile olacaktır.



İlan bu haliyle doğrudan bir adayı tarif etmekte, bir kişinin dışında başkaca bir adaya müracaat imkanı sağlamamaktadır.



Bu çerçevede, henüz çok taze bir şekilde daha başvuruların yeni başladığı bu ilanda düzeltme yoluna gidilerek Sağlık Yönetimi mezunlarına da müracaat etme imkanı verilmesi son derece isabetli olacaktır!

