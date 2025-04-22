Sağlık Yönetimi Mezunları bu ilana başvurabilmeli!
Ege Üniversitesi, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik programına alınacak Öğretim Görevlisi ilanında düzeltme yapmalı!
Üniversiteler tarafından ilan edilen akademik/idari kadroları çoğu zaman kişiye
özel oldukları için gündem ediyoruz. Bazen de bu kadrolarda ilgili programa
uygun mezunlara yer verilmediğine dikkat çekiyoruz.
Bunlar bizim görevimiz değil elbette ancak, üniversitelerin ilanlarını denetleyen
bir mekanizma olmadığı için birisinin aleni yanlışlara dur diyemese de en azından
"bir de buraya bakın" diyebilmesini kıymetli buluyoruz.
Aşağıdaki görselde gördüğünüz üzere, Ege Üniversitesi tarafından 21
Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Atatürk Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Kamu
hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sağlık yönetimi alanında akademik
çalışma yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az üç yıl eğitim- araştırma
hastanesinde çalışma deneyimine sahip olmak." Şartı aranmaktadır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarının temelinde yer alan dersleri
verebilecek yetkinliklerin neredeyse tamamı Sağlık Yönetimi lisans ve tezli
yüksek lisans mezunlarında bulunmaktadır. Nitekim, ilgili üniversite Kamu Hukuku
tezli yüksek lisans şartına ek olarak başvuracak adaylarda "Sağlık Yönetimi
alanında çalışma yapmış olmak şartı aramaktadır.
Halbuki, bu konuda çerçevesi çizilmeyen bir çalışma aramak yerine ilgili alanda
dört yıl lisans ve üstüne en az iki sene yüksek lisans eğitimi görmüş adaylara
başvuru şansı vermek, daha nitelikli adayların başvurmasına vesile olacaktır.
İlan bu haliyle doğrudan bir adayı tarif etmekte, bir kişinin dışında başkaca
bir adaya müracaat imkanı sağlamamaktadır.
Bu çerçevede, henüz çok taze bir şekilde daha başvuruların yeni başladığı bu
ilanda düzeltme yoluna gidilerek Sağlık Yönetimi mezunlarına da müracaat etme
imkanı verilmesi son derece isabetli olacaktır!