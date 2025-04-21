Erzincan'da Sağlık Müdürlüğünde Rehine Krizi
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde kadını tabancayla rehin alan şahıs polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 17:40, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 17:39
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında şüpheli şahıs bina içerisinde önceden tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreter kadını tabancayla rehin aldı.
Rehine Krizinin Detayları ve Polis Müdahalesi
Yaklaşık 15 dakika içeride rehine krizi yaşandı, sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede şahsı etkisiz hale getirerek tabancayı elinden aldılar ve gözaltına alarak karakola götürdüler.
Tıbbi Sekreterin Durumu ve Soruşturma Süreci
Olaydan etkilenip rahatsızlanan tıbbi sekreter kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.