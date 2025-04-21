Erzincan'da Sağlık Müdürlüğünde Rehine Krizi

Olaydan etkilenip rahatsızlanan tıbbi sekreter kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.

Yaklaşık 15 dakika içeride rehine krizi yaşandı, sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede şahsı etkisiz hale getirerek tabancayı elinden aldılar ve gözaltına alarak karakola götürdüler.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşlarında şüpheli şahıs bina içerisinde önceden tanıdığını iddia ettiği tıbbi sekreter kadını tabancayla rehin aldı.

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