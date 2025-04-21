Sokak hayvanları derneğine 'para aklama' davası

Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Ak Partili Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Bakan Kacır: Elektrikli Araçta Hedef 1 Milyon Adet
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Papa Franciscus'un ölüm nedeni ve vasiyeti açıklandı
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Vakıf Üniversitelerinin Fahiş Zamlarına Karşı Emsal Karar
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Bakan Bolat açıkladı: Asla bitmeyecek 3 sektör
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Kamu İşçileri İçin İkinci Toplantı Tarihi Belli Oldu
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
DMM, Planlı Sezaryen Yasağı İddiasını Yalanladı
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
'Başıboş köpek, çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur'
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
O ilçe yeni papanın seçilmesini bekliyor
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
İş dünyasından isimler, meslek yüksekokullarında ders verecek
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
988 Kişilik Gümrük Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Tarihi Belli Oldu
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Başladı
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Türkiye, Stratejik Gıda Stok Merkezi Olma Yolunda
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
Deprem Bölgesinde İstihdam İçin 77 Bin Kontenjan
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
KDK'dan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma için tavsiye kararı
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu: Kalp İyi, Nörolojik Belirsiz
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Kaya: Kapsamlı Bir Rapor Cumhurbaşkanlığına Sunuldu
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sokak hayvanları derneğine 'para aklama' davası

Ankara'da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile akrabalarının da olduğu 16 sanık hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yeni bir iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 17:57, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 18:03
Yazdır
Sokak hayvanları derneğine 'para aklama' davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı ve bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinimlerine konu edildiği iddiasıyla dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Soruşturması

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu toplam 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda bazı nakit ve transfer hareketlerinin Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı kaydedildi. İddianamede, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle tekrar Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buket Özgünlü'nün banka hesapları ile Özgünlü'nün aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı beyan edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin, 'bağış' adı altında toplanan paralar ile haksız mal edindiği ifade edildi.

Paralar Tüzel Kişilik Kasasına Konulmadı

Soruşturma kapsamında elde edildiği ve aklandığı iddiasıyla suç gelirlerinin miktarının fazlalığı nedeniyle Sayıştay denetçileri ile dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyeti de bir rapor hazırladı. Bu raporda da Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı olarak 'huzur hakkı' tesis edildiği, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin kasasına konulmak üzere Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliği hesabından çekilen paraların tüzel kişilik kasasına konulmadığı kaydedildi. Raporda paraların, isimleri zikredilen şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin belirtilen eylemlerle zarara uğratıldığı, muhteviyatı köpek maması olan belli adet faturaların sahte olduğu, gerçek bir mal teslimi karşılığında düzenlenmediği beyan edildi.Raporda öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen haksız menfaatlerin şüphelilerin banka hesaplarına gönderildiği, raporda ismi zikredilen mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlendiği ve mama şirketine, mama alınmış izlenimiyle para ödendiği tespitleri yapıldı.

12 Yıl 3'er Aya Kadar Hapis İstemi

İddianamede şüpheliler Buket Özgünlü ile Aleyna E., Aleyna Nur S., Aynur T., Birkan S., Cemal Ö., Demet K., Ertan I., Evren K., Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T., Tuğçe S., Tuna B., Tahsin M. ve Yosma B.'nin 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıldan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (DHA) FOTOĞRAFLI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber