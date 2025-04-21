'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp kaçtı

Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından planlı yürütülen operasyon kapsamında uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, Nusaybin İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru A.Y.Ö'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Şüpheli şahıs ise polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.