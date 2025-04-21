Muğla'da gazeteciyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. gözaltına alındı.

Çıldır Mahallesi'nde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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