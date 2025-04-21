Esenyurt'taki kanlı tekel bayii baskınında sanıklara ceza yağdı

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müştekiler Solmaz Erzen, Cantürk Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in başka suçtan tutuklu ağabeyi Mehmet Erzen de müşteki olarak katıldı.

Tutuklu sanık Tarık Özer savunmasında, "Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm." ifadesini kullandı. Öldürme kastının olmadığını öne süren Özer, "Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim, kim öldürdüyse ortaya çıksın. Öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin. Ben olay nedeniyle maktulün ailesinden özür diliyorum. Kendi canımızı kurtarmak için böyle bir müdahalede bulundum. Kafasına ateş etmedim, öldürmek istesem bunu yapardım. Ayaklarına ateş ettim. Ben birini öldürecek bir insan değilim. Boşu boşuna herkesin hayatı mahvoldu gitti. Ortaya silah çıkınca ben şuurumu kaybettim. Kardeşimi, kendimi, oğlumu korudum." iddiasında bulundu.

Duruşma Detayları ve Mahkeme Kararı

Tutuklu sanık Azat Özer, müşteki Cantürk Erzen ile ölen Yunus Emre Erzen'i tanımadığını, olayı hatırlamadığını ve müdahale etmemesi halinde amcasının öldürüleceğini savunarak, olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Murat Özer, bir suçunun bulunmadığını iddia ederek, Erzen'in silahı hazır şekilde beklediğini ve kendi canını kurtarmak için olaya dahil olduğunu ileri sürdü. Tutuklu sanık Servet Özer ise "Benim Cantürk Erzen ile farklı bir hukukum vardır. Ben oğluyla bir sorun yaşadım. Ona karşı benim ve kardeşimin bir saygısızlığı olmadı. Kurşunlar bana gelseydi araya giren adam öldü diyeceklerdi. Ben hiçbir şey yapmadığım halde tutuklu yargılanıyorum. Benim hakkımda bir delilleri varsa söylesinler." diye konuştu. Duruşma sırasında, cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda müşteki Mehmet Erzen, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Erzen, jandarma eşliğinde dışarı çıkarıldığı sırada sanık avukatlarına su şişesi fırlatıp, tepki gösterdi.

4 Sanığa 2'şer Kez Müebbet Hapis Cezası

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'i, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu 4 sanığa müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Tarık ve Azat Özer'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'ın da "suçluyu kayırma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatlerine hükmedildi.

Olayın Özeti

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyordu.