Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Başkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 07:21, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 07:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.39'da merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.