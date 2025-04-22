Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.39'da merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan deremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.