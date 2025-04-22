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Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız trafiğe yetmeyecek

Ankara'da trafik sorunu gündem güne artıyor. Belediye kaynaklarını kıyma yardımı, bayram harçlığı, kırtasiye yardımı, doğal gaz yardımı gibi sosyal yardımlara ayırdığı ve trafik sorununa yatırım yapmadığı için yoğun eleştiriler alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Son 2 yılda trafiğe giren araç sayısı 500 bine yaklaştı. Alt geçit değil üst geçit de yapsanız yine bu trafiğe yetmeyecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 08:00, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 09:16
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin işbirliğinde "Yerel Seçimlerin 1'inci Yılında Belediyeler" başlığıyla 5'inci Yerel Reform Buluşmaları gerçekleştirildi.

Yavaş, yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerini kaliteli ve ucuza verdiklerini, vatandaşları müşteri gibi görmediklerini, birçok işi kamu görevi olarak gördüklerini söyledi.

- Mansur Yavaş: Alt geçit değil üst geçit de yapsanız yine bu trafiğe yetmeyecek

Başkentte ulaşımdaki yoğunluğa dikkati çeken Yavaş, "Son 2 yılda trafiğe giren araç sayısı 500 bine yaklaştı. Alt geçit değil üst geçit de yapsanız yine bu trafiğe yetmeyecek. Zaman zaman bunu da söylüyoruz çünkü ne kadar yol açarsanız geçici olarak trafiği rahatlatıyorsunuz. Otobüs sayısını artırmak suretiyle kentimizin toplu ulaşımdan başka hiçbir çaresi yok. Raylı sistem yapma imkanı bulunmuyor. Biz bulamadık. Dolayısıyla tekrar metrolara yöneldik. İnşallah mayıs ayında Mamak metrosunun temelini atıyoruz." diye konuştu.

- Mansur Yavaş: Darda kalanların yardımına koşuyoruz

Yavaş, sosyal belediyecilikte darda kalanların yardımına koştuklarının altını çizerek, "Biz, bir şekilde Ankara halkından aldıklarımızla dayanışmayı, paylaşmayı sağlıyoruz. Önceliğimiz bu. Pandemide ve depremde birçok olayda insanların birbirini görmeyeceği şekilde projeler ürettik." dedi.

Başkentte tarımı da desteklediklerini vurgulayan Yavaş, "Kendi ürettiğimiz gübreyi ve tohumu dağıtıyoruz, teşvik ediyoruz. Ankara'nın yüzde 50'den fazlası tarıma uygun. Bunu yapmadığınız zaman görüyoruz ki önümüzdeki yıllarda gıda en büyük silah olacak. Belki savaş nedeni olacak. Üretmeye mecburuz." ifadelerini kullandı.

- Ankara trafik sıkışıklığında Dünya'da 28. Sıraya yükselmişti

Inrix Traffic Scorecard'ın her yıl geleneksel olarak hazırladığı dünya genelinde en kötü trafiğe sahip şehirleri araştırmasının bu yılki sonuçları açıkladı. Listeye göre Dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler listesinde İstanbul yine birinci olurken, Ankara ilk kez 28. Sıraya yükseldi. Ankaralı sürücüler sabah ve akşam saatlerinde ev-iş arasında trafikte bekleme süresi 35 dk'dan 65 dakikaya çıkması, trafik sorununu giderek artırdı.

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