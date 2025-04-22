Dolar 38,26 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,26 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 17:21, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,1970
|38,1980
|38,2600
|38,2610
|Avro
|44,1100
|44,1110
|43,8670
|43,8680
|Sterlin
|50,6670
|50,6770
|51,1700
|51,1800
|İsviçre frangı
|47,2130
|47,2140
|47,0500
|47,0600
|ANKARA
|ABD doları
|38,1670
|38,2470
|38,2300
|38,3100
|Avro
|44,0700
|44,1500
|43,8270
|43,9070
|Sterlin
|50,6070
|50,8170
|51,1100
|51,3200