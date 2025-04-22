Dolar 38,26 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,1970 38,1980 38,2600 38,2610 Avro 44,1100 44,1110 43,8670 43,8680 Sterlin 50,6670 50,6770 51,1700 51,1800 İsviçre frangı 47,2130 47,2140 47,0500 47,0600 ANKARA ABD doları 38,1670 38,2470 38,2300 38,3100 Avro 44,0700 44,1500 43,8270 43,9070 Sterlin 50,6070 50,8170 51,1100 51,3200