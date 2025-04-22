Aydın'da 1,5 Yaşındaki Çocuğa Bakıcı Şiddeti: Tutuklandı

Aydın'da 1,5 yaşındaki kızlarının **saldırgan** tavırlar sergilemesi ve sürekli ağlaması üzerine eve kamera yerleştiren aile, bakıcı şiddetini ortaya çıkardı. Kızlarının sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını gören aile, bakıcıdan şikayetçi oldu.

Görüntüler Aydın'ın Efeler İlçesinden Geldi

İsyan ettiren görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. O.Ö.K. ve M.K. çifti, 1,5 yaşındaki kızları için 4 ay önce bakıcı ilanı verdi. Aile, H.K. ile anlaşmaya vardı ancak bir süre sonra çocuklarının değişken tavrı dikkatleri çekti.

Kameralar Şiddeti Ortaya Çıkardı

Çift, eve kamera yerleştirdi ve bakıcının şiddet uyguladığını ortaya çıkardı.

Bakıcı Tutuklandı

Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa **sözlü** ve **fiziki** şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. tutuklandı.