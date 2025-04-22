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Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu

Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 11:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 11:42
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Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor.

2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı tatiline yönelik de benzer bir gelişme olacağı yönünde henüz bilgi yok.

Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.

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