Yenidoğan Çetesi davasına 24 Nisan'da devam edilecek

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 2'inci gününde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma, 24 Nisan saat 10.00'a ertelendi. Duruşma, sanıkların savunmaları ile devam edecek. Mahkeme başkanı, duruşma sonunda, "23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle duruşma 24 Nisan'a ertelendi. Bu vesileyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamış olalım" diyerek duruşmayı bitirdi.