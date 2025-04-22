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İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı

İstanbul'da geçen ay yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi. Bölgede yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yarıdan fazla azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 12:32, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 12:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşti.

Bölgeye geçen sene mart ayında 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 25,7 milimetre yağış düştü. Buna göre, bölgede mart yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 61, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59 azaldı.

Mart ayında İstanbul'da yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi. Ayrıca Kırıkkale'de son 65, Balıkesir'de son 42, Kocaeli ile Sakarya'da ise son 36 yılın en düşük mart ayı yağışı kayıtlara geçti.

Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Öte yandan yağışlı gün sayıları Kırıkkale çevresinde yer yer 1 güne kadar düştü.

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