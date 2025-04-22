Engelli raporu alıp devleti dolandırmaya kalktılar: Devlet hastanesine büyük operasyon!

Bursa'da, engelli olmadığı halde engelli raporu alarak ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, raporları düzenleyen hastaneden üç çalışan dahil olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Engelli Raporu Operasyonu

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. İki yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, ÖTV muafiyetli araç alımı için engeli olmadığı halde engelli raporu verildiği iddia edilen Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Kişiler

Yapılan operasyonda, engelli raporlarını düzenledikleri iddia edilen üç hastane çalışanı ile sağlam oldukları halde engelli raporu alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddia edilen 10 kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

İşin İçinde Doktorlar da Var

Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada ifadeye alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir doktorun olduğu da öğrenildi.