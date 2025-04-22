Eurofighter Uçaklarının Satışı Durdu mu? MSB Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter uçaklarının satılmasının veto edildiği iddiaları üzerine resmi bir bilginin gelmediğini belirtti. Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile görüşmelere devam ediyor. Ancak, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter uçaklarının satılmasının veto edildiği iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Ankara'ya resmi bir bilginin gelmediğini ifade etti.