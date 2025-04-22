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Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, ulaşımda net sıfır emisyon hedeflerini ve stratejilerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 14:15, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 14:15
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Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" ile ulaşım sektöründe karbon emisyonunu azaltarak yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için bir yol haritası oluşturmak" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek "Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi"nin açılış programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projenin Önemi ve Hedefleri

Projenin önemine işaret eden Uraloğlu, "Hedefimiz, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için bir yol haritası oluşturmak. Programda Türkiye'nin ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım politikalarına ilişkin açıklamalar yapacağız." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, projenin, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlandığına dikkati çekerek, Bakanlığın, Avrupa Birliği (AB) ile mali işbirliği kapsamında hayata geçirdiği söz konusu projenin sürdürülebilir ulaşım için sektörün üstleneceği rolü netleştiren kapsamlı bir strateji olduğunu söyledi.

Ulaşım Sektörünün Net Sıfır Emisyon Vizyonu

Projeyle ulaşım sektöründeki karbon emisyonunun azaltılarak yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmanın amaçlandığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

  • "Hedefimiz, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için bir yol haritası oluşturmak.
  • Bu kapsamda ulaşımda sürdürülebilirlik için somut politika hedefleri ve stratejiler geliştireceğiz.
  • Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çevre politikaları uzmanlarının da yer alacağı etkinlikte projenin kapsamı, stratejik hedefleri ve temel bileşenleri kamuoyuyla paylaşılacak.
  • Etkinlik kapsamında, ulaşım altyapısında enerji verimliliğini artırmaya yönelik adımlar, elektrikli ulaşım sistemleri, raylı sistem yatırımları ve akıllı ulaşım uygulamaları masaya yatırılacak, ulaşım sektörünün net sıfır emisyon vizyonu değerlendirilecek."


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